Infortunio Sergio Ramos: ancora problemi per il difensore del PSG (Di sabato 5 febbraio 2022) . Nuovo stop per l’ex capitano del Real Madrid ancora problemi fisici per Sergio Ramos. Come rivelato da RMC Sport il difensore spagnolo ha saltato le ultime sessioni di allenamento per un nuovo Infortunio e quasi sicuramente sarà indisponibile nel big match di Ligue 1 con Lille. Da quando è arrivato sotto la Tour un autentico calvario per lo spagnolo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 febbraio 2022) . Nuovo stop per l’ex capitano del Real Madridfisici per. Come rivelato da RMC Sport ilspagnolo ha saltato le ultime sessioni di allenamento per un nuovoe quasi sicuramente sarà indisponibile nel big match di Ligue 1 con Lille. Da quando è arrivato sotto la Tour un autentico calvario per lo spagnolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

