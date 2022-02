Il figlio di Amadeus? Ha un potere enorme Clamorosa Sabrina Ferilli | così è tornata a Sanremo

Advertising

trash_italiano : MARA VENIER CHE FA LA FOTO A SABRINA FERILLI E AL FIGLIO DI AMADEUS MA COSA STIAMO GUARDANDO #Sanremo2022 - Raiofficialnews : “È stata una serata indimenticabile, una festa, una gioia per tutti quelli che hanno lavorato a #Sanremo2022. Sono… - rtl1025 : ?? Amadeus: 'Sabrina Ferilli è donna ironica, simpatica, divertente. Lei piace a tutti, compresi i ragazzi. Il suo n… - SEESAWFILT : RT @vitadafanboy: immaginate essere il figlio di amadeus andare all’ariston gratis E ABBRACCIARE SABRINA E FARSI FARE UNA FOTO CON LEI DA Z… - fookinglosah23 : RT @f0lklou15: il figlio di amadeus non è più il figlio di amadeus ma è il figlio di tutto il mondo dello spettacolo #Sanremo2022 -

Ultime Notizie dalla rete : figlio Amadeus

L'attrice poi abbraccia Josè, ildi, che ha consigliato al padre di scegliere lei per la conduzione del festival. Infine una foto ricordo, scattata da Mara Venier. 22.01 - La gara ...Mi ha scelta ildiAdl'ha suggerita ilJosè : "Mi ha detto: papà, non puoi non chiamarla. Sono felice che in un Sanremo giovane, che piace a tutti, per il gran finale ...La leggerezza, non è superficialità», chiosa. Poi il ringraziamento a José, il figlio di Amadeus che come rivelato dal conduttore ha suggerito di scegliere l'attrice come conduttrice: «Grazie, io ...Una straordinaria Sabrina Ferilli apre la serata insieme ad Amadeus: "Ma come fai? Ma come stai, come fai ancora a stare in vita? Non sei normale, fai ore e ore di maratone di 10-15 ore al giorno ...