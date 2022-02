Halle Berry, da splendida cinquantenne, ha deciso di esordire nella regia al grido di: «Le storie non devono più essere raccontate solo dall’uomo bianco» (Di sabato 5 febbraio 2022) Era un pezzo che aspettava le piovesse dal cielo un ruolo per cui finalmente valesse la pena di tornare sullo schermo da protagonista, e mettersi in gioco. Halle Berry, negli ultimi tempi, sembrava fosse scomparsa di scena. Era poco in giro, i paparazzi la lasciavano addirittura in pace, appariva solo di rado, mentre accompagnava i figli a scuola. Halle Berry alla cerimonia che celebra il Black Cinema organizzata dalla Critics Choice Association a Los Angeles, California. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images) Una mattina, però, le arriva sulla scrivania la sceneggiatura di Bruised-Lottare per vivere. La legge tutto d’un fiato e la storia di quella giovane combattente di arti marziali che tocca la disperazione più cupa, affronta i suoi demoni e rinasce, la colpisce. Berry sa subito ... Leggi su iodonna (Di sabato 5 febbraio 2022) Era un pezzo che aspettava le piovesse dal cielo un ruolo per cui finalmente valesse la pena di tornare sullo schermo da protagonista, e mettersi in gioco., negli ultimi tempi, sembrava fosse scomparsa di scena. Era poco in giro, i paparazzi la lasciavano addirittura in pace, apparivadi rado, mentre accompagnava i figli a scuola.alla cerimonia che celebra il Black Cinema organizzata dalla Critics Choice Association a Los Angeles, California. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images) Una mattina, però, le arriva sulla scrivania la sceneggiatura di Bruised-Lottare per vivere. La legge tutto d’un fiato e la storia di quella giovane combattente di arti marziali che tocca la disperazione più cupa, affronta i suoi demoni e rinasce, la colpisce.sa subito ...

Advertising

cinefilosit : The Batman: Halle Berry dà il suo consiglio alla nuova Catwoman Zoe Kravitz #ILoveCinefilos - ivic00633480 : @Monica540568173 @Signorasinasce vogliamo parlare d Zeudi Araia o di Halle Berry,questi sono i primi esempi che mi… - GianlucaOdinson : Moonfall: Halle Berry ricorda uno spiacevole incidente durante l'addestramento a gravità zero - GianlucaOdinson : John Wick: Halle Berry preannuncia uno spin-off su Sofia - GianlucaOdinson : The Batman: Halle Berry non vede l'ora di vedere Zoe Kravitz in azione nei panni di Catwoman -

Ultime Notizie dalla rete : Halle Berry Chris Evans cambia look per The Gray Man: ecco i film in arrivo quest'anno su Netflix ... Spiderhead con Chris Hemsworth , You People con Jonah Hill ed Eddie Murphy , Jamie Foxx in Day Shift e in The Cloned Tyrone , Adam Sandler in Hustle e Spaceman , Halle Berry in The Mothership , ...

Halle Berry: rifare Tempesta o Catwoman? Perché no? Halle Berry sarà tra poco protagonista sui nostri schermi del Moonfall di Roland Emmerich, al fianco di Patrick Wilson e Josh Gad, ma è anche reduce dal successo su Netflix del suo debutto alla regia,...

Halle Berry: «Se ho un dubbio chiamo Warren» Io Donna Halle Berry: «Se ho un dubbio chiamo Warren» Halle Berry, negli ultimi tempi, sembrava fosse scomparsa di scena. Era poco in giro, i paparazzi la lasciavano addirittura in pace, appariva solo di rado, mentre accompagnava i figli a scuola.

Netflix ha più di 70 nuovi film in arrivo nel 2022: eccone un'anteprima Spettacoli e Cultura - Scopriamo così che gli amanti delle sequenze adrenaliniche troveranno pane per i loro denti con The Gray Man con Ryan Gosling e Chris Evans, mentre per gli amanti della ...

... Spiderhead con Chris Hemsworth , You People con Jonah Hill ed Eddie Murphy , Jamie Foxx in Day Shift e in The Cloned Tyrone , Adam Sandler in Hustle e Spaceman ,in The Mothership , ...sarà tra poco protagonista sui nostri schermi del Moonfall di Roland Emmerich, al fianco di Patrick Wilson e Josh Gad, ma è anche reduce dal successo su Netflix del suo debutto alla regia,...Halle Berry, negli ultimi tempi, sembrava fosse scomparsa di scena. Era poco in giro, i paparazzi la lasciavano addirittura in pace, appariva solo di rado, mentre accompagnava i figli a scuola.Spettacoli e Cultura - Scopriamo così che gli amanti delle sequenze adrenaliniche troveranno pane per i loro denti con The Gray Man con Ryan Gosling e Chris Evans, mentre per gli amanti della ...