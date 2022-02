Giampaolo: «Voglio punti col Sassuolo. Mercato? Non si poteva fare di più» (Di sabato 5 febbraio 2022) . Le dichiarazioni de tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni. CONDIZIONE SQUADRA – «La squadra ha lavorato molto bene in queste due settimane. Mancavano i nazionali e abbiamo avuto qualche elemento indisponibile per infortunio ma la maggior parte del gruppo ha lavorato come piace a me». CALCIOMercato – «Ci sono stati innesti precedenti al mio ritorno e altri successivi. Non ci sono state cessioni illustri e questo è molto importante. Sono arrivati giocatori di spessore come Sensi e altri che ci portano freschezza ed entusiasmo come Sabiri e Supryaga. La società di più non poteva fare in questo momento, non bisogna nascondersi, ma a me sta bene ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 febbraio 2022) . Le dichiarazioni de tecnico della Sampdoria Marco, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il. Le sue dichiarazioni. CONDIZIONE SQUADRA – «La squadra ha lavorato molto bene in queste due settimane. Mancavano i nazionali e abbiamo avuto qualche elemento indisponibile per infortunio ma la maggior parte del gruppo ha lavorato come piace a me». CALCIO– «Ci sono stati innesti precedenti al mio ritorno e altri successivi. Non ci sono state cessioni illustri e questo è molto importante. Sono arrivati giocatori di spessore come Sensi e altri che ci portano freschezza ed entusiasmo come Sabiri e Supryaga. La società di più nonin questo momento, non bisogna nascondersi, ma a me sta bene ...

Ultime Notizie dalla rete : Giampaolo Voglio Sampdoria, ecco Sensi: 'mai dubitato di venire qui, Mancini decisivo' Non mi voglio porre alcun tipo di limite, darò il mio 100% per i compagni, per la squadra, per i ... Giampaolo mi cercava già per il dopo Torreira? Si mi ricordo , ora mi ha fatto piacere ritrovarlo. ...

Inter, Sensi a cuore aperto: la Sampdoria, il Mondiale e il futuro ... sperando di essersi messo alle spalle tutti i problemi fisici: 'Ho parlato con Giampaolo, mi ha ... Il fatto che il mio futuro sia tutto da scrivere è uno stimolo, non mi voglio porre limiti'. E il ...

Verso Sampdoria-Sassuolo, Sabiri la mossa a sorpresa di Giampaolo? Marco Giampaolo deve risolvere ancora alcuni dubbi di formazione ... che ha convinto Sabiri a non andare in Arabia in estate: Voleva andare via a tutti i costi, ma gli ho spiegato che può togliersi ...

