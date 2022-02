Emma preoccupata per il FantaSanremo: “Vogliono togliermi i punti!” (Di sabato 5 febbraio 2022) Emma Marrone ha capito che quest’anno, fra Mahmood e Blanco, Elisa e l’outsider Gianni Morandi, non c’è trippa per gatti. Ma se non può vincere il Festival di Sanremo, può vincere il concorso parallelo, ovvero il FantaSanremo. L’inseguimento dei Carabinieri le ha fatto guadagnare ben 50 punti e schizzare in vetta alla classifica, ma qualcuno ha cercato di screditarla e lei, ospite a Radio2 da Ema Stokholma ha sbottato. “Vogliono togliermi i punti al FantaSanremo perché alcuni giornalisti hanno scritto ‘seguita dalla scorta’, ma non è vero, mi hanno inseguito i Carabinieri. Nessun cantante ha la scorta dei Carabinieri quando esce dall’Ariston. Perché mi hanno inseguita? Beh, alle due di notte ero l’unica a girare per Sanremo “..con a palla Baby One More Time di Britney Spears”, aggiunge Francesca ... Leggi su biccy (Di sabato 5 febbraio 2022)Marrone ha capito che quest’anno, fra Mahmood e Blanco, Elisa e l’outsider Gianni Morandi, non c’è trippa per gatti. Ma se non può vincere il Festival di Sanremo, può vincere il concorso parallelo, ovvero il. L’inseguimento dei Carabinieri le ha fatto guadagnare ben 50 punti e schizzare in vetta alla classifica, ma qualcuno ha cercato di screditarla e lei, ospite a Radio2 da Ema Stokholma ha sbottato. “i punti alperché alcuni giornalisti hanno scritto ‘seguita dalla scorta’, ma non è vero, mi hanno inseguito i Carabinieri. Nessun cantante ha la scorta dei Carabinieri quando esce dall’Ariston. Perché mi hanno inseguita? Beh, alle due di notte ero l’unica a girare per Sanremo “..con a palla Baby One More Time di Britney Spears”, aggiunge Francesca ...

