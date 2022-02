Calciomercato Juve | per Dembélé è corsa a due!

(Di domenica 6 febbraio 2022) Come riportato dalla testata inglese Daily Mail, su Ousmanenon c’è solo lantus, un altro top club di Premier sta monitorando la situazione. Si tratta del Chelsea di Tuchel, pronto ad offrire un importante contratto al gioiello francese in scadenza con il Barcellona. Dembele Barcelonantus Il futuro dell’esterno è scritto, come dichiarato dallo stesso Laporta, presidente del club spagnolo. Giocatore e club si separeranno al termine delle stagione, nonostante le parole odierne di Xavi, che ha sottolineato come verrà utilizzato ogni qualvolta ci sarà bisogno di lui.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Gravenberch: il talento dell'Ajax sarebbe in cima alla lista di Allegri. Le ultime sulbianconero Dopo il clamoroso colpo Vlahovic, la dirigenza della Juventus è alla ricerca di un grande ...Milan e, duello per Lacazette: i dettagli Alexandre Lacazette © LaPresseCome riportato da 'todofichajes.com', la Juventus e anche il Milan sono sulle tracce dell'esperto attaccante ...Alla prima partita dalla cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus, la Fiorentina viene battuta per 3-0 in casa dalla Lazio. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico viola Vincenzo Italiano si è detto ...il Bayern Monaco e il calcio del futuro (Lapresse) Ma non è solo l’andamento del punteggio o la successione dei gol ad aver colpito l’immaginario dei tifosi italiani. Se le grandi squadre della Serie ...