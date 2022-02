Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Sassuolo. Dionisi 'Samp forte, vietato pensare alla Juve' - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Samp. Giampaolo 'Sassuolo club modello,noi dobbiamo fare punti' - sportface2016 : #SerieA Le parole di #Giampaolo in conferenza stampa alla vigilia di #SampdoriaSassuolo - Fantacalcio : Sampdoria-Sassuolo, Dionisi alla vigilia: 'Djuricic non convocato' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Dionisi: 'Juve in Coppa Italia? Pensiamo alla gara con la Sampdoria' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Sassuolo

Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici suldi oggi ricordando che ogni ... Sampdoria -2 (ore 15) Match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A. La Sampdoria ...Il tecnico delpreferisce non soffermarsi sul mercato: "Dico solo che finalmente è finito - osserva Dionisi - E' andato come deve andare per una società come la nostra: sono uscite delle ...Sappiamo che è un risultato storico ma pensiamo alla Sampdoria, che ad oggi e' piu' importante". Così Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a SassuoloChannel, alla vigilia della partita ..."I tre che sono arrivati hanno qualità. Ruan già sta bene, si allena da più tempo. Riccardo Ciervo è giovane ma si farà, ha avuto 6 mesi alla Samp e non è poco. Ceide è quello che in questo momento ha ...