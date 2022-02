Amadeus lo snobba in diretta | il gesto del cantante è virale | cosa è successo?

Leggi su chenews

(Di sabato 5 febbraio 2022) Durante la serata cover di Sanremo 2022,hato completamente unin gara. Ildell’artista spiazza tutti e diventa. Ieri sera abbiamo visto un omaggio alla musica italiana ed internazionale portata in scena dai 25 artisti in gara. Una serata quella del festival della canzone italiana dedicata alle cover che ha creato un’atmosfera gioiosa e nostalgica tra il pubblico. Getty ImagesQuesta sera scopriremo chi sarà il vincitore o la vincitrice della 72° edizione del Festival di Sanremo. Tuttavia, ieri sera, venerdì 4 febbraio, l’attenzione del pubblico si è concentrata i in quello che per molti era l’appuntamento più atteso della settimana sanremese, ovvero quello delle cover. La penultima serata della kermesse musicale ha visto i 25 artisti in gara ...