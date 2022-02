Aka7even a Sanremo 2022: «Spero di tornare al Festival, il nuovo disco sarà versatile» (Di sabato 5 febbraio 2022) Aka7even ha debuttato al Festival di Sanremo 2022 con Perfetta così e ci ha raccontato come ha vissuto quest’esperienza, di cosa parla il suo brano, del nuovo disco e di molto altro Aka7even ha debuttato al Festival di Sanremo 2022 con Perfetta così: «La musica è stato uno strumento terapeutico e speravo che potesse essere trasferito anche ad altri. Accettarsi è un percorso lungo ma avviene in un attimo la sua realizzazione, quando ti guardo allo specchio e decidi che i tuoi difetti non sono qualcosa per cui stare male». Reduce dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, si sente di dare questo consiglio: «Bisogna estrapolare il positivo dalle critiche altrimenti accantonarle. Ci sono giudici che hanno esperienza del ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 5 febbraio 2022)ha debuttato aldicon Perfetta così e ci ha raccontato come ha vissuto quest’esperienza, di cosa parla il suo brano, dele di molto altroha debuttato aldicon Perfetta così: «La musica è stato uno strumento terapeutico e speravo che potesse essere trasferito anche ad altri. Accettarsi è un percorso lungo ma avviene in un attimo la sua realizzazione, quando ti guardo allo specchio e decidi che i tuoi difetti non sono qualcosa per cui stare male». Reduce dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, si sente di dare questo consiglio: «Bisogna estrapolare il positivo dalle critiche altrimenti accantonarle. Ci sono giudici che hanno esperienza del ...

