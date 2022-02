Advertising

Mediagol : VIDEO Tottenham, Conte sugli arrivi dalla Juventus: “Kulusevski e Bentancur sono…” - marcomaioli1 : 3-0 per il Tottenham all'intervallo con gol di Ziege su punizione Barton espulso nell'intervallo una rimonta clam… - ClaraPorta4 : RT @GoalItalia: 'Giovani e di talento: giusti per la filosofia Tottenham' ?? Conte commenta gli arrivi di Bentancur e Kulusevski' ?? https:/… - GoalItalia : 'Giovani e di talento: giusti per la filosofia Tottenham' ?? Conte commenta gli arrivi di Bentancur e Kulusevski' ?? - Fla_69M : @Laudantes Il Tottenham, mai viste tante facce di cazzo in un video solo -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Tottenham

Calciomercato.com

Antonio Conte, in conferenza alla vigilia del prossimo impegno di FA Cup, fa il punto sui nuovi acquisti del, Bentancur e Kulusevski, in arrivo dalla Juventus... tra l'altro, non sono stati molto apprezzati dai tifosi del, che accusano Paratici ... visto che in questi giorni era in Uruguay con la nazionale, ed è stato presentato con il consueto...Sport - In questo campionato, con questa squadra, con Conte possono migliorare ulteriormente nonostante la già buona esperienza. Bentancur è un centrocampista completo, un box - to - box, un ...Sport - Antonio Conte, in conferenza alla vigilia del prossimo impegno di FA Cup, fa il punto sui nuovi acquisti del Tottenham, Bentancur e Kulusevski, in arrivo dalla ... ...