The Winchester | lo spin-off di Supernatural si farà e riporterà indietro Jensen Ackles

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Thesiper la gioia dei fan diche avranno modo di ritornare a quei momenti sperando di rivedere ancora insieme i due fratelli televisivi per eccellenza. L’annuncio è arrivato qualche ora fa da The CW che ha finalmente confermato ufficialmente l’ordine del pilot dello-off diprodotto da, uno dei fratellidella serie cult, ma cosa ci sarà al centro della trama? Thes è incentrato sui genitori di Dean e Sam, John e Mary, ed è descritto come “l’epica, storia d’amore non raccontata di come i due si sono incontrati e innamorati e di come hanno messo tutto in gioco tutto non solo per salvare il loro amore ma il mondo intero”. Le ...