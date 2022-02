Tempocasa al fianco dell' Opera San Francesco per i Poveri | donati 636 pandori in beneficenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 febbraio 2022) A Natale si è tutti più buoni, ma il bello è riuscire a esserlo anche in seguito. E lo sa bene Gruppoche, in occasionea Giornata nazionale di Prevenzioneo spreco alimentare, in calendario il prossimo 5 febbraio, ci tiene a compiere un gesto di altruismo e solidarietà donando 636. In questo modo, il Gruppo ha scelto di regalare un sorriso ai senzatettoSanper i, realtà fondata dai frati cappuccini di via Kramer a Milano nel 1959. L'Associazione garantisce accoglienza e assistenza gratuita, soddisfacendo i bisogni primari e reali di persone in grave difficoltà e offrendo loro ascolto e protezione. Quella di Gruppoè una “dispensa solidale” che periodicamente viene ...