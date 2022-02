Tabellone Atp 500 Rotterdam 2022: c’è Musetti, Tsitsipas guida il seeding (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Tabellone del torneo Atp 500 di Rotterdam 2022: c’è Musetti come unico italiano al via nel main draw, Tsitsipas guida il seeding con Rublev seconda testa di serie. Un Tabellone molto ricco e competitivo con tanti tennisti di prima fascia impegnati in Olanda. Il greco e il russo sono i favoritissimi, ma occhio a Hurkacz e Auger Aliassime che possono provare a conquistare un titolo. Di seguito il Tabellone completo. (1) Tsitsipas vs Davidovich Fokina Harris vs Ivashka Goffin vs De Minaur McDonald vs (8) Basilashvili (4) Hurkacz vs (WC) TsongaMusetti vs (SE) Ymer Q vs Van de Zandschulp Q vs (5) Shapovalov (6) Norrie vs Humbert Khachanov vs Popyrin Bublik vs (WC) Murray Q vs (3) Auger Aliassime (7) ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Ildel torneo Atp 500 di: c’ècome unico italiano al via nel main draw,ilcon Rublev seconda testa di serie. Unmolto ricco e competitivo con tanti tennisti di prima fascia impegnati in Olanda. Il greco e il russo sono i favoritissimi, ma occhio a Hurkacz e Auger Aliassime che possono provare a conquistare un titolo. Di seguito ilcompleto. (1)vs Davidovich Fokina Harris vs Ivashka Goffin vs De Minaur McDonald vs (8) Basilashvili (4) Hurkacz vs (WC) Tsongavs (SE) Ymer Q vs Van de Zandschulp Q vs (5) Shapovalov (6) Norrie vs Humbert Khachanov vs Popyrin Bublik vs (WC) Murray Q vs (3) Auger Aliassime (7) ...

livetennisit : ATP 500 Rotterdam: Il Tabellone Principale. Presenza del nostro Lorenzo Musetti - MarcoBe55844347 : Giornata da dimenticare per il tennis italiano tra #CordobaOpen2022 e #Pune ???? #Musetti e #Travaglia salutano il to… - livetennisit : ATP 500 Rotterdam: Il Tabellone di Qualificazione. Caruso e Cobolli presenti - MarcoBe55844347 : Giornata positiva a metà per il tennis italiano a #Pune ???? Nel doppio: ? Fuori #Gaio/#Musetti Nel singolare: ?? Bene… - GiuseppeLaforza : @GeorgeSpalluto Sto Atp250 di Pune è alquanto scandaloso per qualità del tabellone, se paragonato a Montpellier. Mu… -