Sergio Mattarella, la vergogna di un'accoglienza nordcoreana e il vero problema dell'Italia: la giustizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) Chi, ieri, fosse sopravvissuto alla vergogna dell'accoglienza nordcoreana offerta al discorso del presidente della Repubblica, e fosse dunque giunto in salute al punto in cui Sergio Mattarella ha preso a parlare di giustizia, avrebbe capito che il problema in Italia è mandare in porto la mezza manica di presunte riforme blindata dal governo sul presupposto che altrimenti non agguantiamo i soldi, cioè non ci carichiamo dei debiti, con cui l'Europa premia il modello Italiano. Ma i principi evocati da Mattarella, dalla civiltà che dovrebbe governare il sistema carcerario alla necessità che i centri di potere della magistratura non si segnalino per le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Chi, ieri, fosse sopravvissuto allaofferta al discorso del presidentea Repubblica, e fosse dunque giunto in salute al punto in cuiha preso a parlare di, avrebbe capito che ilinè mandare in porto la mezza manica di presunte riforme blindata dal governo sul presupposto che altrimenti non agguantiamo i soldi, cioè non ci carichiamo dei debiti, con cui l'Europa premia il mono. Ma i principi evocati da, dalla civiltà che dovrebbe governare il sistema carcerario alla necessità che i centri di poterea magistratura non si segnalino per le ...

