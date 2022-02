“Sbatte la porta e ciao”. Terremoto a Mediaset, scoperta clamorosa su Alessia Marcuzzi (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il pubblico non vede l’ora di ritrovare in tv Alessia Marcuzzi. Dopo 25 anni ha dato l’addio a Mediaset la scorsa estate: una uscita di scena che ha lasciato molti fan spiazzati anche perché non si sarebbero mai aspettato una decisione simile da parte della conduttrice che ha legato il suo volto e la sua professione ai programmi del Biscione, dal Grande Fratello a Le Iene. A Vanity Fair Alessia Marcuzzi ha raccontato, per la prima volta, i motivi della sua scelta. “Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il pubblico non vede l’ora di ritrovare in tv. Dopo 25 anni ha dato l’addio ala scorsa estate: una uscita di scena che ha lasciato molti fan spiazzati anche perché non si sarebbero mai aspettato una decisione simile da parte della conduttrice che ha legato il suo volto e la sua professione ai programmi del Biscione, dal Grande Fratello a Le Iene. A Vanity Fairha raccontato, per la prima volta, i motivi della sua scelta. “Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A ...

