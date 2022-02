Sanremo 2022 | il pronostico con gaffe di Orietta Berti | «Mi piacciono quelli de La Lista Lì Per l’Europeo sono più forti» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 4 febbraio 2022)con LRDL -Nel corso dell’appuntamento odierno di Oggi è un altro giorno è andato in onda un nuovo capitolo dell’Show che da qualche giorno accompagna le vicende ambientate in Riviera. La cantante, “arruolata” da Amadeus per la nave Crociera del Festival di, ha svelato infatti a Serena Bortone chi le piace di più tra gli artisti in gara nella 72esima edizione della kermesse canora e, tra uno strafalcione e l’altro, le ha fatto sapere di tifare in particolar modo per Ciao Ciao, ossia il brano di quella “lì“. Ritornando a quanto successo mercoledì scorso, ossia quando ha affermato che le erano piaciute tutte le canzoni in gara perché sulla crociera non c’era l’audio, la ...