Sanremo 2022 | ecco chi è Maurizio Lastrico | è il fidanzato di Maria Chiara Giannetta?

Sul palco dell'Ariston per la serata delle Cover, accanto ad Amadeus, c'è Maria Chiara Giannetta. L'attrice, nota ai più per il ruolo da protagonista nella serie tv Blanca, ha dato vita ad un divertente sketch utilizzando i testi delle più famose canzoni italiane. Insieme a lei anche Maurizio Lastrico, attore e cabarettista genovese, classe 1979. Nel 2006 si è diplomato presso la Scuola del Teatro Stabile di Genova affiancando poi all'attività teatrale quella di comico sul piccolo schermo: da Camera Café a Zelig. Ha lavorato anche nel programma diMartedì su La7, nel 2017. Nello stesso anno è entrato nel cast della fiction di Rai 1 Tutto può succedere, mentre l'anno successivo è tra i protagonisti di Don Matteo, dove tornerà anche nella 12esima e 13esima stagione della fiction, interpretando il ruolo ...

