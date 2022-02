Pattinaggio artistico, Pechino 2022: Daniel Grassl 5° dopo il corto nel team event. Al comando un super Nathan Chen (Di venerdì 4 febbraio 2022) Comincia bene il cammino dell’Italia del Pattinaggio artistico al team event delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Nella gara inaugurale, lo short individuale maschile, Daniel Grassl ha infatti conquistato la quinta posizione, sfoggiando una prestazione solida e, soprattutto, di personalità. Il diciannovenne altoatesino, al suo debutto assoluto in una rassegna a cinque cerchi, non si è fatto intimorire dal ghiaccio dell’imponente Capital Indoor Stadium, realizzando perfettamente sei elementi su sette venendo rallentato soltanto da due chiamate da parte del pannello tecnico nel quadruplo lutz, redarguito con l‘attention di filo d’entrata non chiaro e con la rotazione sul quarto. Malgrado questa sbavatura l’azzurro ha comunque sfiorato quota 90 ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) Comincia bene il cammino dell’Italia delaldelle Olimpiadi Invernali di. Nella gara inaugurale, lo short individuale maschile,ha infatti conquistato la quinta posizione, sfoggiando una prestazione solida e, soprattutto, di personalità. Il diciannovenne altoatesino, al suo debutto assoluto in una rassegna a cinque cerchi, non si è fatto intimorire dal ghiaccio dell’imponente Capital Indoor Stadium, realizzando perfettamente sei elementi su sette venendo rallentato soltanto da due chiamate da parte del pannello tecnico nel quadruplo lutz, redarguito con l‘attention di filo d’entrata non chiaro e con la rotazione sul quarto. Malgrado questa sbavatura l’azzurro ha comunque sfiorato quota 90 ...

