Ostuni | incidente all’altezza di Rosa Marina | morto 58enne | sei feriti Strada statale

(Di venerdì 4 febbraio 2022)mortale sulla379 Bari-Brindisi stamattina. Un uomo di 58 anni, di, alla guida di un’utilitaria, è deceduto nello scontro per cause da dettagliare. Altre sei persone sono rimaste ferite, tutte di Bari, a bordo di un pullmino. Accadutodi. L'articolodi, sei proviene da Noi Notizie..

Un morto nell'vicinoLa vittima era a bordo di una delle auto mentre le sei persone ferite viaggiavano nel pulmino. La vittima, a quanto si apprende, è il conducente di una delle due ...Una persona è morta e altre sei sono rimaste ferite in unavvenuto questa mattina, verso le 7.30, sulla strada statale che da Bari conduce a Brindisi, all'altezza del villaggio turistico Rosa Marina. I mezzi coinvolti sono due auto e un pulmino: la ...Incidente mortale sulla strada statale 379 Bari-Brindisi stamattina. Un uomo di 58 anni, di Ostuni, alla guida di un’utilitaria, è deceduto nello scontro per cause da dettagliare. Altre sei persone ...Il cinquantottenne di Ostuni alla guida dell'auto di cui sono state rese note ... Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale che indaga sulla dinamica dell'incidente.