Marche con numeri da arancione, ma il Super Green Pass spazza via i colori: nessuna restrizione per vaccinati e guariti (Di venerdì 4 febbraio 2022) ANCONA - Più di nove marchigiani su dieci, quelli in possesso di Green Pass rafforzato per vaccinazione o guarigione recente, non avranno nulla da temere guardando la mappa multicolor dell'Italia che ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 4 febbraio 2022) ANCONA - Più di nove marchigiani su dieci, quelli in possesso dirafforzato per vaccinazione o guarigione recente, non avranno nulla da temere guardando la mappa multicolor dell'Italia che ...

ItaliaaTavola : Le Marche a Dubai con Tipicità Endless Experience - zazoomblog : Nelle Marche da oggi Paxlovid la pillola efficace con Omicron: a disposizione 11.200 trattamenti. Ecco a chi può es… - CentroPagina : La #pandemia ha dilatato i tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali per mammografia bilaterale, visita derm… - infoitsalute : Nelle Marche da oggi Paxlovid, la pillola efficace con Omicron: a disposizione 11.200 trattamenti. Ecco a chi - loren_ch : RT @colmarn: Quando tempo fa andavo nei non luoghi commerciali mi chiedevo come fosse possibile che ci fossero sempre gli stessi negozi del… -