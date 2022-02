Lo sci, uno sport da paura: «Vomitano al cancelletto, a volte atterrano così forte che sputano sangue» (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’ultima caduta di Sofia Goggia, vista in tv, è stata spaventosa. E come quella mille altre, cui lo spettatore sul divano assiste spesso coi brividi, mentre quelli, i discesisti si fiondano giù nel ghiaccio a 140 all’ora. O i freestyler, sugli sci o nel pipe dello snowboard, piroettano a metri d’altezza tornando giù quasi sempre sui piedi. Ché se sbagliano, e ci vanno di testa, che fine fanno? Ora che per due settimane le Olimpiadi invernali ritrasmetteranno al pubblico quelle evoluzioni il New York Times ci ricorda che quello è un mondo fatto di paura, terrore, altroché. Raccontando storie di atleti e allenatori, e confessioni. In un altro pezzo dedicandosi in particolare agli snowboarder. “Non sono pazzi. Non sono avventati. Hanno una cosa in comune che potrebbe sorprendere quelli di noi che guardano. In breve: sì, hanno paura. Ma è più complesso di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’ultima caduta di Sofia Goggia, vista in tv, è stata spaventosa. E come quella mille altre, cui lo spettatore sul divano assiste spesso coi brividi, mentre quelli, i discesisti si fiondano giù nel ghiaccio a 140 all’ora. O i freestyler, sugli sci o nel pipe dello snowboard, piroettano a metri d’altezza tornando giù quasi sempre sui piedi. Ché se sbagliano, e ci vanno di testa, che fine fanno? Ora che per due settimane le Olimpiadi invernali ritrasmetteranno al pubblico quelle evoluzioni il New York Times ci ricorda che quello è un mondo fatto di, terrore, altroché. Raccontando storie di atleti e allenatori, e confessioni. In un altro pezzo dedicandosi in particolare agli snowboarder. “Non sono pazzi. Non sono avventati. Hanno una cosa in comune che potrebbe sorprendere quelli di noi che guardano. In breve: sì, hanno. Ma è più complesso di ...

Advertising

napolista : Lo sci, uno sport da paura: «Vomitano al cancelletto, a volte atterrano così forte da sputar sangue» Al via i Gioc… - Francescami : Oggi cominciano le Olimpiadi invernali: curling, pattinaggio, hockey, sci. @ancarot ne ha approfittato per racconta… - Robyonekenoby69 : @dgiorgio73 Ma la vera rivalità era fra le franchigie, più difficile l’amicizia in sport individuali dove c’è uno s… - StaaLei : Amazing and delirious at the same time ?????????uno chalet sull’Alpe Svizzera, bordo piste, 7 stanze doppie, biliardo,… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Un vasto #incendio è divampato proprio sotto alla funivia di Serrada, sulle piste da sci di #Folgaria. Forse a causa d… -