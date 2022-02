LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Aleksandr Vlasov schianta Evenepoel e fa tappa e maglia! Bene Ciccone, settimo (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:32 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. La terza tappa della Volta a la Comunitat Valenciana ha offerto uno spettacolo straordinario come previsto. Grazie per essere stati con noi e continuate a seguire OA Sport per analisi, approfondimenti e tanto altro sul mondo del ciclismo e dello sport in generale. 17:31 Col risultato di oggi Ciccone entra in top10 della generale, piazzandosi all’ottavo posto. 17:30 Ecco la Top10 definitiva: 1. Aleksandr Vlasov 2. Carlos Rodriguez 3. Enric Mas 4. Pello Bilbao 5. Alejandro Valverde 6. Jakob Fuglsang 7. Giulio Ciccone8. Remco Evenepoel9. Luis Leon ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:32 La nostrafinisce qui. La terzadellaa laha offerto uno spettacolo straordinario come previsto. Grazie per essere stati con noi e continuate a seguire OA Sport per analisi, approfondimenti e tanto altro sul mondo del ciclismo e dello sport in generale. 17:31 Col risultato dientra in top10 della generale, piazzandosi all’ottavo posto. 17:30 Ecco la Top10 definitiva: 1.2. Carlos Rodriguez 3. Enric Mas 4. Pello Bilbao 5. Alejandro Valverde 6. Jakob Fuglsang 7. Giulio8. Remco9. Luis Leon ...

