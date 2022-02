La scaletta della quarta serata del Festival

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Giro di boa per Sanremo 2022, che continua tra ottimi dati di share: venerdì 4 febbraio, è per molti fan delunaspeciale, poiché è quella dedicata alle cover e ai duetti, un'autentica celebrazione(grande) musica italiana. Con una novità, perché per il suo Sanremo ter il direttore artistico Amadeus ha deciso di aprire il “catalogo” da cui gli artisti possono scegliere la cover anche al repertorio internazionale e fino agli anni Novanta. Così, accanto a pezzi del repertorio musicale italiano dagli anni ‘60 (ai ’90, appunto), la scelta di alcuni artisti è caduta su brani internazionali quali Live or let die di Paul McCartney (main theme del film Agente 007 - Vivi e lascia morire del 1973), il capolavoro You make me feel like a natural womanleggendaria Aretha Franklin e Your Song di Elton ...

Advertising

fanpage : #festivaldisanremo Emma domina letteralmente il palco con 'Ogni volta è così', pazzesca - fanpage : #festivaldisanremo22 Sangiovanni saluta 'Franci': si tratta di Madame! - fanpage : Al #festivaldisanremo22 arriva @robertosaviano per ricordare le vittime di mafia: nel 2022 ricorre il trentennale d… - nargillos : @__Fabiana___ ho visto qui - lazyasssara : RT @moonyremvs: -tsukishima kei: tuo padre, mia madre, lucia il cantautore afferma che il titolo di questa canzone è una serie di insulti e… -

Ultime Notizie dalla rete : scaletta della

'Pronto, sono Mattarella' '. Non capita spesso di sentire il PresidenteRepubblica dall'altra parte del telefono. È successo oggi ad Amadeus , quando l'hanno chiamato ...Questa lad'...Laquarta serata Le vibrazioni - Live and let die (Paul McCartney) con Sofia and The Giants Ditonellapiaga e Rettore - Nessuno mi può giudicare (Caterina Caselli) Michele Bravi - Io ...Il 14 febbraio uscirà il nuovo singolo, «Sade Valentino», che gioca in modo ironico con la ricorrenza. «Ma non farà parte della scaletta di domani - prosegue Mirani -. Suoneremo in formazione acustica ...Non capita spesso di sentire il Presidente della Repubblica dall'altra parte del telefono ... L'ordine di uscita dei cantanti Questa la scaletta d'uscita dei cantanti che si esibiranno in cover (anche ...