(Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Corriere dello Sport racconta ladi ieri pomeriggio deglidella Lazio nei confronti di(un po’di Tare). È andata in scena ovviamente a Formello. Il quotidiano scrive che erano in 6-700, c’era un blindato della polizia. «Te ne devi andare» il disco cantato dagli, radunati davanti a Formello. Ossessione diventata slogan.ostili,. Due striscioni sistemati tra il cancello e il muro di cinta del centro sportivo. «Vergogna». E poi l’invito a spendere, la ribellione nata per la condotta al risparmio della sessione invernale, bloccata dall’indice di liquidità. Il progetto affidato a Sarri stenta a vedere la luce, è circondato dalle incognite. «Un altro mercato all’insegna della mediocrità. ...

Advertising

tvdellosport : ?? Contestazione dei tifosi della #Lazio all’esterno di #Formello, dopo il mercato deludente. Duro striscione nei co… - napolista : La contestazione a Lotito, cori anche macabri: «Noi ultras dobbiamo tornare a lottare» Il Corsport: non accadeva d… - CalcioNews24 : Litigi, incomprensioni e mercato: #Lazio e #Roma non riescono a stare senza dolori ?? - LALAZIOMIA : Calcio: Lazio, contestazione dei tifosi a Formello, cori contro Lotito e Tare - Sassari Notizie - infoitsport : Lazio, contestazione a Formello: cori contro Lotito e Tare -

Ultime Notizie dalla rete : contestazione Lotito

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Ancora una settimana di fuoco per Lazio e Roma che proprio non riescono a sfuggire da polemiche e incomprensioni Se il 2021 di Lazio e Roma era ...La società biancoceleste ha chiuso il mercato in maniera non soddisfacente incassando ladei propri tifosi.© LaPresseUna insoddisfazione che i sostenitori biancocelesti ...In queste ore, però, a tenere banco nell’ambiente laziale è la dura contestazione dei tifosi nei confronti della società e di Lotito, reo di non aver rinforzato a dovere la squadra nell’ultima ...Ma il tecnico toscano ha fior di giustificazioni e d’altronde le accuse dei tifosi laziali nella forte contestazione di ieri si concentrano su ben altri obiettivi. Se l’amore con Lotito, malgrado i ...