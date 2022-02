Intervento all’avanguardia al Moscati: asportato un raro tumore senza la rimozione dello stomaco (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEffettuato con successo, presso l’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, un Intervento combinato endoscopico e chirurgico all’avanguardia per l’asportazione di un raro tumore stromale gastrointestinale. Tradizionalmente, l’asportazione dei tumori dello stomaco richiede l’esecuzione di un delicato Intervento che comporta la rimozione dell’intero organo o di gran parte di esso, non è scevro da complicanze e, soprattutto, può influenzare fortemente in maniera negativa la qualità di vita del paziente. Grazie a una sempre più consolidata collaborazione tra la Chirurgia Oncologica, diretta da Francesco Crafa, e l’Endoscopia Digestiva, diretta da Nicola Giardullo, è stato invece possibile ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEffettuato con successo, presso l’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe” di Avellino, uncombinato endoscopico e chirurgicoper l’asportazione di unstromale gastrointestinale. Tradizionalmente, l’asportazione dei tumoririchiede l’esecuzione di un delicatoche comporta ladell’intero organo o di gran parte di esso, non è scevro da complicanze e, soprattutto, può influenzare fortemente in maniera negativa la qualità di vita del paziente. Grazie a una sempre più consolidata collaborazione tra la Chirurgia Oncologica, diretta da Francesco Crafa, e l’Endoscopia Digestiva, diretta da Nicola Giardullo, è stato invece possibile ...

