Inter Milan | la probabile formazione di Inzaghi verso il derby

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Ultimi dubbi per Simonein vista della sfida con il. Ecco come dovrebbe giocare l’domani sera Ci sarà bisogno di tutti per uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Lo sa bene il tecnico dell’Simone, che sta studiando tutte le mosse necessarie per affrontare ilnel migliore dei modi. La rifinitura di quest’oggi ha visto tra i protagonisti anche Alexis Sanchez, rientrato dal Sudamerica dopo gli impegni con la nazionale cilena. Come raccolto danews24, El Niño ha svolto il suo primo e unico allenamento pre-con il gruppo e sarà regolarmente a disposizione, anche se in attacco il partner di Džeko sarà ancora Lautaro Martinez. Pochi i dubbi sull’undici titolare: l’unico ballottaggio, ...

Con il ritorno in campo di Alexis Sanchez, Simone Inzaghi ha potuto lavorare con tutti i giocatori a sua disposizione alla vigilia del derby (la squadra in ritiro stasera è stata raggiunta dal ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Massimo Oddo, ex terzino rossonero, commenta così il derby di domani traai microfoni di Sky Sport Massimo Oddo parla così di ...Ultimi dubbi per Simone Inzaghi in vista della sfida con il Milan. Ecco come dovrebbe giocare l'Inter domani sera Ci sarà bisogno di tutti per uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Lo ...