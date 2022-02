GF VIP da di matto nella notte | la regia censura tutto

Advertising

infoitcultura : Alessandro Basciano dà di matto al Grande Fratello Vip: 'mi faccio eliminare' - zazoomblog : Alessandro Basciano dà di matto al Grande Fratello Vip: “mi faccio eliminare” - #Alessandro #Basciano #matto… - zazoomblog : GF Vip Giucas Casella dà di matto e aggredisce verbalmente Nathaly: pubblico sconvolto - #Giucas #Casella #matto… -

Ultime Notizie dalla rete : VIP matto

Altranotizia

Certo che ho scelto! Il nuotatore ha svelato come la prenderebbe se suo padre dovesse partecipare al GF: Se mio padre dovesse fare il Grande Fratello? Sarebbe un taglio unico perché è. ......come uno dei papabili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello. In merito, Manuel ha dichiarato: 'Se dovesse fare lui il Grande Fratello sarebbe un taglio unico, perché è un..Notte movimentata all’interno della casa del Gf Vip. Uno dei concorrenti non è riuscito a mantenere il controllo e la regia ha censurato tutto. La casa di Cinecittà continua ad essere molto attiva e a ...Leggi anche Alessandro Basciano fuori controllo al Gf Vip Un discorso che ha messo d'accordo anche Delia ... mette le cose a posto e si lamenta. Così diventa matta. Non è che cambia qualcosa, anche io ...