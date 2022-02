Franco Arminio mette l'amore al posto giusto: accanto alla morte (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Abbiate cura di impazzire per un abbraccio”. Il verso di Franco Arminio sulla controcopertina di “Studi sull’amore” (Einaudi) sembra messo apposta per allontanare un oraziano atarassico come me. E però Arminio, il bardo d’Irpinia, il cantore della montagna sprofondata, non può essere soltanto delirio passionale. Nei momenti migliori di questo libro di poesie quasi prose, il cui primo merito è la leggibilità, l’amore è messo al posto giusto ossia vicino alla morte: “Chi non ha paura della morte / non ha nessun motivo di amare”. Oppure: “La verità sulla morte / è che dobbiamo parlarne, / solo la morte può accendere l’amore”. La mia poesia preferita si trova a pagina 91: ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Abbiate cura di impazzire per un abbraccio”. Il verso disulla controcopertina di “Studi sull’” (Einaudi) sembra messo apposta per allontanare un oraziano atarassico come me. E però, il bardo d’Irpinia, il cantore della montagna sprofondata, non può essere soltanto delirio passionale. Nei momenti migliori di questo libro di poesie quasi prose, il cui primo merito è la leggibilità, l’è messo alossia vicino: “Chi non ha paura della/ non ha nessun motivo di amare”. Oppure: “La verità sulla/ è che dobbiamo parlarne, / solo lapuò accendere l’”. La mia poesia preferita si trova a pagina 91: ...

