Fi | Berlusconi | Mattarella bis? Ho fatto io la chiamata Sono stato in ospedale per un fastidioso malessere

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Silviotorna a parlare dopo le concitate settimane passate, dalla sua mancata elezione come presidente della Repubblica all'improvviso ricovero in, ma affronta anche il tema futuro del centrodestra Segui su affaritaliani.it

Advertising

berlusconi : Ho telefonato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Gli ho assicurato il sostegno di Forza Italia per… - VittorioSgarbi : #quirinale È un gran casino. Berlusconi sembra indicare Casini: contrari Meloni e Salvini. Si è valutato che nessun… - gennaromigliore : Nel 2015 l’unico a puntare su Mattarella fu Renzi e il tempo gli ha dato ragione. Ulteriore conferma di una leaders… - MediasetTgcom24 : Berlusconi: 'All'Italia serve stabilità, Draghi abbia tutto il tempo' | 'Ho chiesto io il bis a Mattarella'… - tempoweb : ??#Mattarella li ha messi tutti ko ??#Berlusconi prova a ricucire lo strappo #Meloni-#Salvini ??MeToo in Dia: Marescia… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Mattarella

Leggi Anche Silviodimesso dal San Raffaele di Milano Leggi Anche Quirinale, telefonata: 'Pieno sostegno di FI a rielezione' 'Ho chiamatoe gli ho ...... manda questo messaggio in una telefonata: 'Sulla giustizia, se al Quirinale fossi andato io, avrei detto proprie le stesso cose che sta dicendo. Ma anche da Silviole ho sempre ...Il Giornale della famiglia Berlusconi, che pare voglia ora venderlo alla famiglia Angelucci, ha dovuto più o meno a malincuore titolare che “Mattarella fa giustizia” dopo averlo accusato, quando ...Già FI e Lega. Per Silvio Berlusconi, «il Capo dello Stato ha pronunciato un discorso ineccepibile, che ci rafforza nella convinzione di aver ben agito chiedendo per primi la riconferma del Presidente ...