Esami di Stato, studenti Abruzzo, esame non equo, ancora emergenza (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'Aquila - "Chiediamo che la struttura dell'esame di maturità possa tornare a quella adottata in questi ultimi due anni di emergenza sanitaria per venire incontro alla situazione reale che è totalmente diversa dalla cosiddetta 'normalità'". L'appello arriva dai rappresentanti degli studenti dell'istituto 'Luigi di Savoia' di Chieti, Giulio Ingannato e Luca Di Profio, dell'Istituto "Umberto Pomilio" di Chieti, Alyssa Passadore, e dai presidente delle consulte provinciali di Chieti, L'Aquila e Pescara, rispettivamente Riccardo Bascelli, Benedetta Mastrovecchio e Simone Verna, che si sono fatti portavoce del pensiero della maggioranza degli studenti abruzzesi. "Teniamo a dire - spiegano in una lunga nota - che quest'esame rappresenta solo una forma di autorità e caparbietà, un dispetto a molti ragazzi ...

sellmoretz : Ho passato l'esame, sono sia felice ma triste perché è stato uno degli esami più difficili che ho dato?? - fainformazione : Venerdì 4 febbraio gli studenti di nuovo in piazza per protestare contro gli esami di maturità Lunedì 31 gennaio,… - fainfocronaca : Venerdì 4 febbraio gli studenti di nuovo in piazza per protestare contro gli esami di maturità Lunedì 31 gennaio,… - ephemereos : @elelcomplains GRAZIE È STATO UN PARTO manca ancora un bel po’ di attesa ed esami ma NON MI SEMBRA VERO DI ESSERE ARRIVATO A QUESTO PUNTO - AldoFallucca : Io proporrei la seguente #riforma: eliminare gli #esami di stato e prolungare le lezioni fino al 30 giugno.… -