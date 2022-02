Drusilla | quanto abbaimo bisogno di te E non solo a Sanremo

(Di venerdì 4 febbraio 2022)Foer, dalle gag con Amadeus al toccante monologo finale: è lei la star a2022 X Nella mattina post terza serata di, con una manciata di ore di sonno alle spalle e le canzoni degli artisti che frullano ancora in testa, c’èuna domanda che ci siamo posti tutti. E non è «chi vincerà tra Mahmood/Blanco ed Elisa?», dato che la vittoria sembrano ...

Iva Zanicchi: 'Quanto sei alta!' Drusilla Foer: 'Più di te!". Iva Zanicchi : "Hai anche altre cose più di me!". Drusilla Foer: "Sono colta"

'Sono tanti i temi che affollano la mente e la società in cui viviamo - premette- Non mi ...al Festival, ''oggi è un boom di numeri eccezionali che tutti abbiamo potuto constatare dopo ...La co conduttriceFoer ci regala un'altra perla preziosa. Presenta la Zanicchi e quest'ultima le chiede "Masei alta?!", la risposta arriva tempestiva "Più di te". Al che la signora ...Senza intenti didattici o da maestrina, Drusilla ha dato una lezione a tutti quando ha detto che il concerto di unicità di ogni persona dovrebbe sostituire quello di diversità”, aggiunge Luxuria, che ...Sono colta”, sottolinea alla Iva nazionale che prova a ironizzare su di lei. Drusilla Foer, stoccata a Iva Zanicchi a Sanremo: 'Ho qualcosa più di te? Sono colta' “Quanto sei alta”, dice la Zanicchi ...