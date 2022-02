DERBY: Pioli, probabile formazione di Inter-Milan / News (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si avvicina il DERBY, con Inter-Milan, ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Si gioca in trasferta, come l'ultima vittoria. Nella video News la probabile formazione di Stefano Pioli, solito modulo. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si avvicina il, con, ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Si gioca in trasferta, come l'ultima vittoria. Nella videoladi Stefano, solito modulo.

Advertising

acmilan : ??? 'We must be able to go beyond our limits.' The Boss' pre-match thoughts ahead of #InterMilan ??? 'Dobbiamo ri… - AntoVitiello : #Pioli: “#Tomori? Dal punto di vista dell’operazione è andato tutto bene, il ginocchio non si è mai gonfiato. La sc… - AntoVitiello : #Pioli: “#Rebic? Purtroppo a fine settimana scorsa ha subìto un trauma alla caviglia e non è ancora guarito, speria… - pieroausilio98 : RT @Dottor_Strowman: 20 ore al derby Emergenza in attacco Pretattica di Pioli Partita svolta stagione Il Direttore: - Dottor_Strowman : 20 ore al derby Emergenza in attacco Pretattica di Pioli Partita svolta stagione Il Direttore: -