Derby Inter-Milan, Pellegatti: “Rebic brutta mancanza, è unico” | VIDEO (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato dell'assenza di Ante Rebic nel Derby Inter-Milan. Il croato è un giocatore unico, ma son troppi i problemi fisici che lo stanno fermando. Il suo Intervento ai microfoni di 'Radio Rossonera' Leggi su pianetamilan (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il giornalista Carloha parlato dell'assenza di Antenel. Il croato è un giocatore, ma son troppi i problemi fisici che lo stanno fermando. Il suovento ai microfoni di 'Radio Rossonera'

Advertising

FBiasin : #Inter, cena pre-#derby in corso ad Appiano con il presidente Zhang, Marotta, Antonello, Ausilio, Baccin e tutti i giocatori. #DerbyMilano - CB_Ignoranza : Intanto Bastoni è già in clima derby. #Inter #DerbyMilano - Inter : ??? | STADIO Sei pronto a ricevere i #DigitalBits? Ecco come fare: ? Scarica il nuovo AstraX wallet ? Vieni allo… - DiInterista : Molti romanisti tifano inter per domani Inutile dire che il derby finirà in una ghiotta goleada per i rossoneri - CalcioNews24 : #Inter, le ultime sulle scelte di #Inzaghi verso il #Milan ?? -