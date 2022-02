Covid, Speranza “91% italiani con prima dose, numeri migliorano” (Di venerdì 4 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “I numeri sui contagi migliorano e nell'ultimo Consiglio dei ministri abbiamo voluto dare un segnale che va in questa direzione. Abbiamo deciso, proprio a partire dalla scuola, di provare a far vivere questa stagione diversa, grazie all'altissimo tasso di vaccinazioni nel nostro Paese. Siamo ormai al 91% di italiani sopra i 12 anni che hanno avuto la pria dose, l'88% ha due dosi e oltre 34 milioni, quasi 35, che hanno fatto anche il richiamo e questo ci mette nelle condizioni diverse per la lotta contro il Covid”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un video messaggio in occasione di un evento di Aiom. “Siamo finalmente in una fase diversa da quella dei mesi precedenti, dobbiamo ancora tenere i piedi per terra e avere ancora massima prudenza, ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Isui contagie nell'ultimo Consiglio dei ministri abbiamo voluto dare un segnale che va in questa direzione. Abbiamo deciso, proprio a partire dalla scuola, di provare a far vivere questa stagione diversa, grazie all'altissimo tasso di vaccinazioni nel nostro Paese. Siamo ormai al 91% disopra i 12 anni che hanno avuto la pria, l'88% ha due dosi e oltre 34 milioni, quasi 35, che hanno fatto anche il richiamo e questo ci mette nelle condizioni diverse per la lotta contro il”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, in un video messaggio in occasione di un evento di Aiom. “Siamo finalmente in una fase diversa da quella dei mesi precedenti, dobbiamo ancora tenere i piedi per terra e avere ancora massima prudenza, ma ...

