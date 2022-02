Covid, decidono di non vaccinarsi: in un mese muore un'intera famiglia di 5 persone (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Covid questa volta ha compiuto una vera e propria strage domestica: i cinque componenti di una famiglia di Pietraperzia, in provincia di Enna, che avevano scelto di non vaccinarsi, sono morti ... Leggi su globalist (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ilquesta volta ha compiuto una vera e propria strage domestica: i cinque componenti di unadi Pietraperzia, in provincia di Enna, che avevano scelto di non, sono morti ...

Covid, decidono di non vaccinarsi: in un mese muore un'intera famiglia di 5 persone ... i cinque componenti di una famiglia di Pietraperzia, in provincia di Enna, che avevano scelto di non vaccinarsi, sono morti positivi al Covid, tutti nel giro di un mese. Le vittime sono il padre ...

Famiglia di 5 persone morta di Covid a Enna: nessuno era vaccinato ... hanno deciso di non vaccinarsi: 5 persone sono morte di Covid nel giro di un mese

