Covid, contagi in calo, i reparti respirano. Allo Spallanzani il primo paziente curato con il Paxlovid (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nel bollettino Covid del 4 febbraio scende la curva pandemica e continua a migliorare la situazione epidemiologica dell'Italia: segno che siamo davvero in fase discendente, dopo aver dovuto fare i conti con una quarta ondata particolarmente virulenta della variante Omicron. Sebbene il dato dei decessi resti molto alto in relazione agli altri indicatori della pandemia, il quadro generale va visto con un certo ottimismo. Bollettino Covid 4 febbraio, contagi in diminuzione Il consueto monitoraggio rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 99.522 contagiati, 210.353 guariti e 433 morti. 884.893 i tamponi analizzati. Con il tasso di positività che è stato rilevato all'11,2% (-1,1 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione sta lentamente ma costantemente scendendo: oggi il ...

