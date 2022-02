Ciclismo, Etoile de Besseges: vittoria di tappa e maglia per Thomas, secondo Bettiol (Di venerdì 4 febbraio 2022) Benjamin Thomas vince la terza tappa dell’Etoile de Besseges, portando quindi alla Cofidis la seconda vittoria, dopo quella di Bryan Coquard. Come detto, la Besseges-Besseges, lunga 155 chilometri è andata al corridore francese Thomas, che adesso è anche il nuovo leader della classifica generale, precedendo di 9? il gruppo inseguitore, con in testa l’italiano Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), davanti sul norvegese Tobias Holland Johannessen (Uno-X Pro). Soltanto nono Diego Ulissi (Uae Team Emirates). Da segnalare una brutta caduta, a 10 Km dalla conclusione, per il campione olimpico Richard Carapaz. Il corridore ecuadoriano della Ineos ha riportato la sospetta frattura di un osso del metacarpo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) Benjaminvince la terzadell’de, portando quindi alla Cofidis la seconda, dopo quella di Bryan Coquard. Come detto, la, lunga 155 chilometri è andata al corridore francese, che adesso è anche il nuovo leader della classifica generale, precedendo di 9? il gruppo inseguitore, con in testa l’italiano Alberto(EF Education-EasyPost), davanti sul norvegese Tobias Holland Johannessen (Uno-X Pro). Soltanto nono Diego Ulissi (Uae Team Emirates). Da segnalare una brutta caduta, a 10 Km dalla conclusione, per il campione olimpico Richard Carapaz. Il corridore ecuadoriano della Ineos ha riportato la sospetta frattura di un osso del metacarpo. SportFace.

