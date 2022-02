Birra, pinte sempre più care: tutta colpa del costo delle materie prime (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb – La Birra sta subendo un notevole aumento dei prezzi. Come riportato da Adnkronos, una pinta di “chiara” in particolare ha avuto un bel “boom” negli ultimi mesi. Birra, cosa c’è dietro l’aumento dei prezzi Il 2022 sta testimoniando un aumento: la Birra infatti sta vedendo accrescere i suoi prezzi, e a farne le spese per ora sono soprattutto i consumatori britannici e irlandesi. Una Birra ‘chiara’ aveva dei prezzi intorno ai 3,96 euro nel 2010, che sono passati a 4,80 euro nel 2020 e ad oltre 5,30 euro nelle ultime settimane. A questo si aggiungano le previsioni sul calo della produzione del 16% per colpa del riscaldamento globale, che inciderebbe sulla produzione degli ingredienti della bevanda, ovvero orzo, luppolo e malto. Ma per la Birra i prezzi salgono ovunque, pure ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb – Lasta subendo un notevole aumento dei prezzi. Come riportato da Adnkronos, una pinta di “chiara” in particolare ha avuto un bel “boom” negli ultimi mesi., cosa c’è dietro l’aumento dei prezzi Il 2022 sta testimoniando un aumento: lainfatti sta vedendo accrescere i suoi prezzi, e a farne le spese per ora sono soprattutto i consumatori britannici e irlandesi. Una‘chiara’ aveva dei prezzi intorno ai 3,96 euro nel 2010, che sono passati a 4,80 euro nel 2020 e ad oltre 5,30 euro nelle ultime settimane. A questo si aggiungano le previsioni sul calo della produzione del 16% perdel riscaldamento globale, che inciderebbe sulla produzione degli ingredienti della bevanda, ovvero orzo, luppolo e malto. Ma per lai prezzi salgono ovunque, pure ...

