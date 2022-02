Auto elettriche - A Dunkerque e Göteborg nuove "gigafactory" per le batterie (Di venerdì 4 febbraio 2022) Mentre in Italia si è ancora in attesa di dettagli sulla possibile gigafactory di Termoli, in Francia possono già contare sull'avvio di un terzo progetto e in Svezia su una nuova iniziativa della Nortvolt per la produzione di batterie destinate alle Auto elettriche. Verkor, startup partecipata, tra l'altro, dalla Renault, dalle multinazionali Schneider Electric, Capgemini e Arkema e dal governo francese, ha scelto un'area di 150 ettari nei pressi di Dunkerque per realizzare una nuova fabbrica di accumulatori. In Svezia, invece, l'azienda co-fondata dal torinese Paolo Cerruti, ha selezionato Göteborg per il suo secondo impianto in Svezia. Investimenti e forza lavoro. La gigafactory francese sarà costruita a partire dal 2023, una volta concluse le procedure di ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 4 febbraio 2022) Mentre in Italia si è ancora in attesa di dettagli sulla possibiledi Termoli, in Francia possono già contare sull'avvio di un terzo progetto e in Svezia su una nuova iniziativa della Nortvolt per la produzione didestinate alle. Verkor, startup partecipata, tra l'altro, dalla Renault, dalle multinazionali Schneider Electric, Capgemini e Arkema e dal governo francese, ha scelto un'area di 150 ettari nei pressi diper realizzare una nuova fabbrica di accumulatori. In Svezia, invece, l'azienda co-fondata dal torinese Paolo Cerruti, ha selezionatoper il suo secondo impianto in Svezia. Investimenti e forza lavoro. Lafrancese sarà costruita a partire dal 2023, una volta concluse le procedure di ...

