“Alessandro vuole farsi Delia!” | Sophie fa una rivelazione bomba al GF Vip

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Momenti di smarrimento nella Casa del Grande Fratello Vip.Codegoni ha giudicato “carini” Antonio Medugno e Gianluca Costantino facendo letteralmente “impazzire”Basciano che ha di nuovo esagerato con le parole. “tromb*rsi Delia”, confessione shock diTra un confronto e l’altro, secondo ciò che riportano i colleghi di Biccy,avrebbe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... quindi, Basciano vorrebbe fare il "tuca tuca" con la Duran : "Questo ragazzi è il vero! Capisci Sole quello che mi ha detto? Ti giuro su mia madre che Ale ha detto cheandare con ...Basciano in crisi: dopo uscita Gianmariala psicologa/ "Era l'unico a tenermi calmo"Basciano ha anche smentito un interesse reale nei confronti di Delia Duran: "Dice che ...Questo, ragazzi, è il vero Alessandro! Capisci Sole quello che mi ha detto? Ti giuro su mia madre che Ale ha detto che vuole andare con Delia. Poi continua da giorni a dire che è bellissima. Mi spiace ...Mentre l’Italia intera si ritrova davanti alla tv per fare il tifo per il suo cantante preferito, con un Sanremo 2022 al top degli ascolti, su Mediaset Extra si consumano delle tragedie che voi umani ...