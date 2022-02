Zalone e la Stonewall italiana di Sanremo

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Chissà se Amadeus e gli autori dilo sanno, se lo ricordano, che proprio qui, nella “città dei fiori”, si svolse cinquant'anni fa la piccola, lache ci possiamo permettere in un paese in cui, eccetera. Correva l’anno 1972, e il giovane Angelo Pezzana, fondatore del FUORI (Fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano) si arrabbiò moltissimo con uno psichiatra italiano che aveva apostrofato un povero gay come “l’infelice che ama sé stesso” (la parola omosessuale era vietatissima, pare ieri, ma nei giornali non si poteva neanche scrivere “membro”, bisognava dire “componente”; oggi invece “culo” è roba da prima serata, anche a). Insomma qui è nato tutto. Pezzana e un manipolo di contestatori-gentiluomini picchettarono il congresso di psichiatri, e ...