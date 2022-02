VIDEO | VLAHOVIC-JUVE, SENTITE SEBASTIEN FREY (Di giovedì 3 febbraio 2022) #FREY analizza il trasferimento di Dusan #VLAHOVIC dalla #Fiorentina alla JUVEntus nell’ultima sessione di mercato invernale. ?ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY ?IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/pkLJnb7RQ » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc Leggi su rompipallone (Di giovedì 3 febbraio 2022) #analizza il trasferimento di Dusan #dalla #Fiorentina allantus nell’ultima sessione di mercato invernale. ?ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY ?IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/pkLJnb7RQ » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc

Advertising

juventusfc : Ecco il video dell'allenamento di oggi ?? Contiene, tra le altre cose: - Le prime immagini di @Deniszakaria8 al JT… - romeoagresti : #Juventus: #Vlahovic è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche // Vlahovic has arrived at J Medica… - juventusfc : Non abbiamo ancora finito ???? L'autografo di Dušan per voi ??? #DV7?? - Lelle_1509 : RT @Davide_m9: In poche parole Vlahovic è il calciatore più forte del mondo - RenoJFC : RT @eheeheeehehehe2: Marotta fa video con gli autogol Arrivabene si compra Vlahovic e Zakaria in 3 giorni Levels -