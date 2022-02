Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2022 ore 19:45 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Viabilità DEL 3 FEBBRAIO 2022 ORE 19:05 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio DOMANI VENERDI’ 4 FEBBRAIO È IL GIORNO DELLO SCIOPERO A LIVELLO NAZIONALE DEL TPL DI 4 ORE, IN FASCIA ORARIA 8:30 12:30 A Roma SARA INTERESSATA TUTTA LA RETE ATAC, Roma TPL E LE FERROVIE Roma-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E Roma-NORD POSSIBILI DISAGI ANCHE SUI COLLEGAMENTI EXTRAURBANI GESTITI DALLA SOCIETÀ REGIONALE COTRAL SARANNO INVECE REGOLARI TUTTE LE LINEE S DI ASTRALSPA MAGGIORI DETTAGLI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL TWITTER E FACEBOOK PASSIAMO ALLA VIABILITA’ RIMANE ANCORA CHIUSA LA TANGENZIALE TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI LUNGHI INCOLONNAMENTI ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 febbraio 2022)DEL 3 FEBBRAIOORE 19:05 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLADOMANI VENERDI’ 4 FEBBRAIO È IL GIORNO DELLO SCIOPERO A LIVELLO NAZIONALE DEL TPL DI 4 ORE, IN FASCIA ORARIA 8:30 12:30 ASARA INTERESSATA TUTTA LA RETE ATAC,TPL E LE FERROVIE-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E-NORD POSSIBILI DISAGI ANCHE SUI COLLEGAMENTI EXTRAURBANI GESTITI DALLA SOCIETÀ REGIONALE COTRAL SARANNO INVECE REGOLARI TUTTE LE LINEE S DI ASTRALSPA MAGGIORI DETTAGLI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL TWITTER E FACEBOOK PASSIAMO ALLA VIABILITA’ RIMANE ANCORA CHIUSA LA TANGENZIALE TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI LUNGHI INCOLONNAMENTI ...

Alba: modifiche temporanee alla viabilità Per occupazione suolo pubblico lunedì 7 febbraio, dalle ore 7.30 alle 18 è istituita la chiusura di via Roma, nel tratto compreso tra piazza Michele Ferrero e via XX Settembre. È previsto il doppio senso di circolazione nel tratto interessato alla chiusura solo per residenti e aventi diritto.

