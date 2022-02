Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2022 ore 15:30 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Viabilità DEL 3 FEBBRAIO 2022 ORE 13:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVCINOLO PER LA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. SULLA NETTUNENSE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA VIA DELLA FONDERIA E VIA DEL CINEMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, CI TROVIAMO TRA CAMPO DI CANE E ANCIO. COINVOLTE DUE VETTURE. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA RALLENTATO IL SREVIZIO SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA. RICORDIAMO CHE SONO ATTIVE LE “LINEE S”, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLA Regione Lazio CON ATAC E Roma SERVIZI PER LA MOBILITÀ. INOLTRE, PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, CHIUSE AL TRAFFICO VIA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 febbraio 2022)DEL 3 FEBBRAIOORE 13:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVCINOLO PER LA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. SULLA NETTUNENSE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA VIA DELLA FONDERIA E VIA DEL CINEMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, CI TROVIAMO TRA CAMPO DI CANE E ANCIO. COINVOLTE DUE VETTURE. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA RALLENTATO IL SREVIZIO SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA. RICORDIAMO CHE SONO ATTIVE LE “LINEE S”, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLACON ATAC ESERVIZI PER LA MOBILITÀ. INOLTRE, PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, CHIUSE AL TRAFFICO VIA ...

