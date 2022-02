Venezia, Nsame si presenta: «Progetto ambizioso. Mi ispiro a Benzema e Lewandowski» (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il neo attaccante del Venezia Nsame si è presentato in conferenza stampa Jean-Pierre Nsame, neo attaccante del Venezia, si è presentato in conferenza stampa. Progetto – «Penso che questo sia un Progetto ambizioso e questo mi ha convinto a venire qui, ho avuto modo di parlare con il mister che mi ha convinto, mi piace fare grandi cose e raggiungere grandi obiettivi, penso che il Progetto del Venezia sia ambizioso e spero di contribuire». IDOLI – «Ci sono attaccanti forti in tante squadre in Italia, all’Atalanta, alla Juventus, a Milano.. I miei idoli sono Benzema e Lewandowski, ma in generale mi piace imparare da chiunque». ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il neo attaccante delsi èto in conferenza stampa Jean-Pierre, neo attaccante del, si èto in conferenza stampa.– «Penso che questo sia une questo mi ha convinto a venire qui, ho avuto modo di parlare con il mister che mi ha convinto, mi piace fare grandi cose e raggiungere grandi obiettivi, penso che ildelsiae spero di contribuire». IDOLI – «Ci sono attaccanti forti in tante squadre in Italia, all’Atalanta, alla Juventus, a Milano.. I miei idoli sono, ma in generale mi piace imparare da chiunque». ...

