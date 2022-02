Unione europea | l’autonomia strategica passa per materie prime e chip

Leggi su formiche

(Di giovedì 3 febbraio 2022) I Paesi europei vogliono ridurre la dipendenza su Paesi terzi per l’approvvigionamento dicritiche. La questione è di importanza, per la competitività dell’industria 4.0, dalle batterie agli ambiziosi piani per ampliare la quotanella produzione difino all’idrogeno, e per la salvaguardia delle filiere da futuri shock, come la pandemia. A confermare l’importanza di questo dossier è stato l’incontro tenutosi a Lens tra i ministri europei con delega all’industria e al mercato interno, in cui si è discusso di come rafforzaredell’e ridurre le vulnerabilità esterne. I partecipanti hanno sottolineato l’importanza di assicurare gli approvvigionamenti, interni ed ...