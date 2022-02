Statistiche 24esima giornata | Inter | nessuna più di te ha vinto contro il Milan

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Torna il campionato di Serie A con la 24°che si aprirà con la partita Roma-Genoa sabato 5 febbraio alle 15,00: i giallorossi sono imbattuti da 15 garei rossoblù nel torneo (12 vittorie, tre pareggi) e nel parziale hanno segnato 31 gol, una media di 2,1 a match. Alle 18,00 “Derby della Madonnina”: la squadra rossonera è la formazione con cui i nerazzurri hanno pareggiato più confronti nella competizione (56),compagine ha battuto più volte Rebic e compagni rispetto alla beneamata (67). Il Diavolo inoltre ha subito 247 reti in Serie Al’, più che con qualsiasi altra compagine in campionato. Arbitra Guida, il 7 novembre 2021 la stracittadina è terminata 1-1. Alle 20,45 la Fiorentina ospita la Lazio: i biancocelesti si ...

sportface2016 : #Inter, nessuna più di te ha vinto contro il #Milan in campionato: le statistiche della 24esima giornata #SerieA

Sportface.it

