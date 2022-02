Sparatoria Tamburi. Arrestato 32enne per tentato omicidio (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il personale dei Falchi della Squadra Mobile ha Arrestato un pregiudicato tarantino di 32 anni ritenuto responsabile di tentato omicidio, minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto illegale di arma clandestina. Intorno alle ore 13,00 dello scorso martedì, i poliziotti, impegnati nei consueti servizi antidroga, sono stati allertati dai colleghi della Sala Operativa per un conflitto a fuoco avvenuto sulla Strada Statale 172, tra il quartiere Paolo VI e il rione Tamburi. La segnalazione riferiva che l’uomo coinvolto nell’episodio si era allontanato a piedi verso via Galeso, probabilmente armato di pistola. I Falchi si sono diretti verso la zona indicata ed hanno notato, all’altezza della Centrale del latte, un’utilitaria parcheggiata in una piazzola di sosta ed un giovane che parlava in maniera nervosa ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il personale dei Falchi della Squadra Mobile haun pregiudicato tarantino di 32 anni ritenuto responsabile di, minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto illegale di arma clandestina. Intorno alle ore 13,00 dello scorso martedì, i poliziotti, impegnati nei consueti servizi antidroga, sono stati allertati dai colleghi della Sala Operativa per un conflitto a fuoco avvenuto sulla Strada Statale 172, tra il quartiere Paolo VI e il rione. La segnalazione riferiva che l’uomo coinvolto nell’episodio si era allontanato a piedi verso via Galeso, probabilmente armato di pistola. I Falchi si sono diretti verso la zona indicata ed hanno notato, all’altezza della Centrale del latte, un’utilitaria parcheggiata in una piazzola di sosta ed un giovane che parlava in maniera nervosa ...

