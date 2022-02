Sanremo 2022, Francesca Michielin è Maestra (anche) di stile (Di giovedì 3 febbraio 2022) La 72esima Edizione del Festiva di Sanremo ci sta regalando tantissime emozioni, dalle meravigliose performance degli artisti agli interventi degli ospiti in studio. Durante la seconda serata della kermesse musicale, a colpire è stato senz’altro il duo composto da Emma e Francesca Michielin, che ha visto quest’ultima debuttare all’Ariston come direttrice d’orchestra. E con la sua ottima performance e l’outfit unico ci ha dimostrato di essere una ‘Maestra‘ in gamba, anche in fatto di stile. Vi raccomandiamo... Emma Marrone è meravigliosa a Sanremo 2022 con l’elegante abito Gucci blu notte Per ‘accompagnare’ Emma – che si è esibita con il brano inedito Ogni volta è così, conquistando il ... Leggi su diredonna (Di giovedì 3 febbraio 2022) La 72esima Edizione del Festiva dici sta regalando tantissime emozioni, dalle meravigliose performance degli artisti agli interventi degli ospiti in studio. Durante la seconda serata della kermesse musicale, a colpire è stato senz’altro il duo composto da Emma e, che ha visto quest’ultima debuttare all’Ariston come direttrice d’orchestra. E con la sua ottima performance e l’outfit unico ci ha dimostrato di essere una ‘‘ in gamba,in fatto di. Vi raccomandiamo... Emma Marrone è meravigliosa acon l’elegante abito Gucci blu notte Per ‘accompagnare’ Emma – che si è esibita con il brano inedito Ogni volta è così, conquistando il ...

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - cristallodyluna : RT @r1gh7n0w_: Riassunto di Sanremo 2022 #festivaldisanremo2022 #Sanremo2022 - _digibrain : Uno stile poliziesco (e come sempre divertente) nel nuovo spot di Caffè Borbone con The Jackal per Sanremo 2022 -