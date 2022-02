Sanremo 2022 e Zalone virologo | Crisanti | “Vivevo meglio prima del covid”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Non vedoforse da quando avevo 14 anni, comunque da un’eternità. Non saprei neanche dire chi suonava allora. Non sto seguendo dunque quest’ultima edizione e mi sono purtroppo perso il momento dedicato da Checcoai virologi. Mi hanno detto che mi ha citato fra gli ‘autori’ della canzone”, intitolata ‘Pandemia ora che vai via’ e interpretata da un improbabilecugino di Al Bano, Oronzo Carrisi di Cellino San Marco. “Penso che sia lavolta nella storia diche uno stonato come me viene menzionato fra gli autori di una canzone”, sorride con l’Adnkronos Salute Andrea, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova. “Se mi piace questo tipo di ironia sui virologi? Ma certo, assolutamente”, risponde, ...

Advertising

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - RaiUno : “Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente” ?? @MetaErmal ospite a #Sanremo2022 Guarda la clip su RaiPla… - RaiPlay : Noi abbiamo ancora l’hype a mille?? “Coraline” è disponibile qui? - thestorm46 : RT @yattamedia: Seconda serata Sanremo 2022, le esibizioni più viste: Emma batte tutti, seguita da Le Vibrazioni. Lo share più alto è stato… - sunshineelo4 : RT @MahmoodItalia: TG1 - Sanremo 2022 'La ricetta per la canzone perfetta' - Mahmood e Blanco ?? #Sanremo2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Come sono cambiate le parole più usate nelle canzoni ain 10 anni? Il Festival disi avvia verso la sua terza serata e i cantanti in gara dovranno contendere a Elisa il primo posto conquistato provvisoriamente con la sua 'O forse sei tu'. In questa 72esima edizione non ...L'appello è anche arrivato anche agrazie ad un Tweet de La Rappresentante di Lista che questa mattina ha scritto: 'È da un paio di giorni che volevo scriverlo. A Palermo uno dei simboli del ...Per Rkomi sarà un debutto quello al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Insuperabile”. Il cantante è anche autore dell’album più venduto del 2021 in Italia, “Taxi driver”, citato anche nel suo ...''Deve ritornare a vivere, con rinnovato vigore, in ogni contesto umano, il messaggio cristiano'', ha dichiarato Biagio Maimone, Ufficio Stampa del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022.